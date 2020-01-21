Pelin Akil, şarkıcı Killa Hakan’a ‘Kıllı Hakan’ deyince…

Doğum sonrası sürecini atlattıktan sonra işine geri dönen ve seyircileriyle bir tiyatro oyunu üzerinden buluşan oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim… Eşi Anıl Altan’la birlikte çektiği keyifli videolarla beğeni toplayan oyuncu bu defa son dönemin popüler telefon uygulamasını kullandı ve ortaya son derece eğlenceli bir tablo ortaya çıktı.

‘T.C Simülasyonunda Hangi Karaktersin?’ adlı uygulamayı deneyen ve program tarafından Rap şarkıcısı ve söz yazarı Killa Hakan’a benzetilen Pelin Akil, şarkıcıyı tanımadığını ‘Kıllı Hakan da kim?’ sözleriyle gösterdi.