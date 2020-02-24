Pelin Akil’den bakıcılar hakkında paylaşım

Oyuncu Pelin Akil, hakkında yapılan ‘bakıcıya güvenmiyorum’ şeklindeki habere çektiği bir video ile açıklık getirdi.

Meslektaşı Anıl Altan ile yaptığı evlilikten ikiz çocuk dünyaya getiren ve neredeyse ilk andan beri bebekleriyle ilgili dikkat çeken paylaşımlara imza atan Pelin Akil, bu defa hakkında yapılan bir bakıcı haberine açıklık getirdi.

Bir röportaj sırasında kendisine yöneltilen ‘bebeğinizi bakıcıya bırakıp dışarıya çıkar mısınız?’ şeklindeki soruya ‘Hayır’ yanıtını verdiği için ‘bakıcılara güvenmiyorum’ başlığıyla bir haber yapıldığını söyleyen Akil, mesleğinden dolayı bebeklerini yalnız bırakması gerekmediğini söylerken dışarıya çıkarken mutlaka ailesinden birini eve çağırdığını ve dışardayken de bebeklerini kamera ile izlediğini söyledi.