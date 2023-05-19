59.6 F
Los Angeles
19 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemPelin Kaya için Malta’da adalet yürüyüşü

Pelin Kaya için Malta’da adalet yürüyüşü

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Pelin Kaya’nın ölümüne neden olan otomobil sürücüsünün en ağır cezayı alması için sevenlerine ve Malta halkına yürüyüşe katılım çağrısı yapıldı. Adalet talebinin dile getirileceği yürüyüş, Malta Valetta Parlamento binası önünde saat 19.00’da başlayacak. Yürüyüş, St. Elmo’da sona erecek.

AİLESİ SÜRÜCÜNÜN ÜST MAHKEMEDE YARGILANMASINI İSTİYOR

Pelin Kaya’yı otomobiliyle ezerek öldüren sürücü Jeremie Camilleri 12 yıl kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanıyor. Camilleri 4 ayda 10 defa hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanıkların dinlenmesine devam ediliyor.

Pelin Kaya’nın ailesi, sürücü Camillieri’nin hiç tanımadığı birine karşı kasten ve vahşice gerçekleştirdiği kazanın yargılamasının, 25 yıla kadar ceza alma ihtimalinin bulunduğu üst mahkemede görülmesini istiyor. Yürüyüşün amacı da bu davaya dikkat çekmek.

İDDİAYA GÖRE HİÇ TANIMADIĞI PELİN’İ BİLEREK EZDİ

Olay, Malta’nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi’nde 18 Ocak 2023 tarihinde saat 01.00 sularında meydana geldi. Olay günü alkollü olan Jeremie Camilleri’nin kullandığı araç, doğum gününü kutlamaya giden ve kaldırımda yürüyen hiç tanımadığı Pelin Kaya’ya iddiaya göre kasten çarptı. Otomobil bir fast food restoranının duvarına çarparak durabildi. Görgü tanıkları, Pelin Kaya’yı ezen araç sürücüsünün yerden aldığı taşları da Kaya’ya fırlattığını ve yardım etmek isteyenlere engel olduğunu aktardı.

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri’yi elektro şok tabancasıyla müdahale ederek gözaltına aldı. Mahkeme, Pelin Kaya’nın yakınlarının ve Türkiye’nin Valetta Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmada, 33 yaşındaki Camillieri’nin “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi. (DHA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,489BeğenenlerBeğen
16,158TakipçilerTakip Et
3,521TakipçilerTakip Et
7,685TakipçilerTakip Et
31,300AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States