Pelosi ve Beyaz Saray Corona Paketi Üzerinde Anlaşmaya Yakın 

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Başkan Donald Trump yönetiminin Corona virüsü yardım paketi üzerine anlaşmaya yakın olduğu ve bugün konuyla ilgili açıklama yapabilecekleri bildirildi. Bugün oylanması beklenen paket, Corona krizinin giderek etkisini arttırdığı ülkede tedirgin Amerikalılar’ı rahatlatmaya yönelik, ücretli hastalık izni, ücretsiz Corona testi ve diğer bazı ekonomik tedbirleri içeriyor.

Anlaşmanın son ayrıntıları üzerinde çalışıldığı belirtilirken, Maliye Bakanı Steven Mnuchin’le dün gün boyunca görüşmeler yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bugün (Cuma) anlaşmayla ilgili bir açıklamanın yapılabileceğini söyledi. Anlaşmanın daha sonra Temsilciler Meclisi’nde süratle oylanması öngörülüyor.

Pelosi Perşembe gecesi Kongre binasındaki ofisinden ayrılırken yaptığı açıklamada, ‘’Anlaşmaya yakınız. Yarın bir açıklama yapacağımızı umuyorum’’ demişti. Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komisyonu Başkanı Frank Pallone da yardım paketinin bugün oylanacağını söyledi.

Kongre ile Beyaz Saray arasında olası bir anlaşma, yönetimin ve de özellikle Başkan Trump’ın krizi idare etmede yetersiz kaldığı gerekçesiyle yoğun eleştirilere uğradığı çalkantılı bir haftanın sonunda gelmiş olacak. Kriz yayıldıkça ABD genelinde de giderek daha fazla bölgede okullar, spor etkinlikleri, konserler ve konferanslar kapatılıyor ya da iptal ediliyor.

Temsilciler Meclisi’nin oylayacağı yardım paketi geçen hafta onaylanan 8,3 milyar dolarlık acil tedbirler paketinin devamı niteliğini taşıyor. Paket, birdenbire hızla yayılan salgının ve borçların rekor derecelerde değer kaybetmesinin önünü kesmek için mali ve sağlık kaynakların harekete geçirilmesini amaçlıyor. Pelosi üçüncü paketin de geleceğinin sözünü verdi.

Pakette yer alan yeni hastalık izni yardımı, işyerlerini virüsü yüzünden evlerinde karantinada olan çalışanlarına 14 güne kadar ücretli izin vermekle yükümlü tutuyor. Buna göre federal hükümet de bu kişileri vergi kredileri yoluyla destekleyecek. Tasarı ayrıca, işsizlik yardımlarını güçlendiriyor, çalışan aileler, öğrenciler ve yaşlılar için gıda ve beslenme programlarını daha etkili hale getiriyor.

Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komisyonu Başkanı Demokrat Richard Neal, Kongre’de Pelosi’yle birlikte yaptığı açıklamada, Amerikan halkının iki partinin işbirliği içinde olduğunu görmesinin güven arttırıcı bir adım olacağını düşündüklerini ve meseleye bu açıdan baktıklarını belirtti.

Bu arada başkent Washington’da da virüs hayatı sekteye uğratmaya başladı. Kongre, Beyaz Saray ve Anayasa Mahkemesi kapılarını ziyaretlere kapatırken, okulların da Pazartesi gününden itibaren 1 Nisan’a kadar kapalı kalacağı açıklandı.