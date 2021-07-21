Pelosi’den Trump Yandaşlarına 6 Ocak Komisyonu Engeli

Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi, Cumhuriyetçi Parti’nin Temsilciler Meclisi’ndeki lideri Kevin McCarthy’nin 6 Ocak’taki Kongre baskınının soruşturulması için kurulan komisyonda yer almaları için seçilen iki Cumhuriyetçi Partili Kongre üyesine, soruşturmanın “bütünlüğünü” gerekçe göstererek engelleme getirdi.

Pelosi, McCarthy’nin komisyonda kıdemli üye olarak yer alması için seçtiği Indiana eyaleti temsilcisi Jim Banks ile Ohio temsilcisi Jim Jordan’ın atamalarını kabul etmeyeceğini kaydetti. Cumhuriyetçi Partili Banks ve Jordan, destekçileri Kongre baskınını düzenleyen eski Başkan Donald Trump’ın yakın müttefiki olarak biliniyor.







Banks ve Jordan, baskından sonraki saatlerde 2020 başkanlık seçiminin galibi Demokrat Partili Joe Biden’ın Seçiciler Kurulu’nda aldığı oyların tescillenmesini için yapılan oylamada “hayır” oyu kullanmıştı. McCarthy’yle konuştuğunu söyleyen Pelosi, bu iki ismin 6 Ocak komisyonunda yer almasına karşı çıkacağını söylediğini belirtti.

Pelosi, “Soruşturmanın bütünlüğü söz konusu olduğundan, bu üyelerin yaptıkları açıklamalar ve attıkları adımlara ilişkin kaygılar ve gerçeğin ortaya çıkarılması ısrarına dayanarak Temsilciler Meclisi üyeleri Banks ve Jordan’ın komisyona katılmaları yönündeki tavsiyeyi geri çevirmek zorundayım” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı olarak komisyon kuralları uyarınca atanan üyeleri onaylama ya da reddetme yetkisine sahip olan Pelosi, yine de aldığı kararın “daha önce benzeri olmadığını” kaydetti. Pelosi, açıklamasında, McCarthy’nin komisyona aday gösterdiği diğer isimler olan Illinois Temsilcisi Rodney Davis, Kuzey Dakota Temsilcisi Kelly Armstrong ve Teksas Temsilcisi Troy Nehls’in adaylıklarını kabul edeceğini belirtti.







Jordan ve Banks gibi Nehls de Biden’ın seçim zaferini onaylamayan Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyelerinden biriydi. Armstrong ve Davis ise Biden’ın seçim galibiyetinin tescillenmesi yönünde oy kullanmıştı.

Banks kısa süre önce Trump’la beraber ABD-Meksika sınırına gitmiş ve eski Başkan’ı New Jersey eyaletindeki golf kulübünde ziyaret etmişti. Jordan ise iki azil soruşturması sırasında Trump’ın en sadık destekçilerinden biri olarak öne çıkmıştı.