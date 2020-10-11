Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA (AA) – Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait silah, çok sayıda mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerine devam ediliyor.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bölgede görev yapan komandolar, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.

Arama tarama faaliyeti sonucunda, 32 AK-47 piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 1 tabanca, 109 el bombası, 2 EYP, 24 Doçka mühimmatı, 80 havan mühimmatı, 400 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 29 Zagros mühimmatı, 3 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu, 250 kilogram TNT ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabından ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.