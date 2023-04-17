Pençe Kilit operasyonu bir yılı geride bıraktı: 527 terörist etkisiz hale getirildi

Terörü kaynağında kurutma stratejisiyle Hakkâri’nin Çukurca ilçesinin karşısındaki Metina Vadisi ile Zap, Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Kilit harekâtı olumsuz hava şartlarına rağmen kesintisiz sürdürülüyor.

Bir yılı geride bırakan harekatta terör örgütünün sözde kurtarılmış bölge ilan edip yıllarca toplantı, kongre ve saldırı planları yaptığı, kaçırılan asker, polis, korucu ve istihbarat görevlilerinin hapsedildiği yeraltına kazılan birbiriyle bağlantılı 650 tünel, sığınak, mağara ve barınma alanları teker teker imha edildi.

527 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Mehmetçik 7/24 kontrol sağlanan bölgede denetimini artırdı. Yüzde 80 kontrolün sağlandığı harekât bölgesinde bir yıl içinde 527 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait ağır, hafif ve orta nitelikte 1208 silah ile 535 bin mühimmat da ele geçirildi.

Operasyon nedeniyle güvenlik güçlerinin hareket kabiliyetini zayıflatmak amacıyla kritik noktalara, stratejik hakim tepelere, patika ve geçiş güzergahlarına yerleştirilen 2156 uzaktan kumandalı mayın ve el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Türkiye-Irak sınır hattında 302 kilometre uzunluğundaki sınır hattı 30 kilometre derinliğe kadar güvenli hale getirildi.



SÖZDE KARARGÂH OLARAK KULLANLAN O DAĞA 24 ÜS KURULDU

Teröristlerin ‘girilemez’ dediği Irak sınırındaki gözetlemesi ve kontrolü zor olan 302 kilometrelik alanı Mehmetçik büyük ölçüde temizleyip, kontrol altına aldı.

Harekat bölgesi içinde yer alan Duhok vilayetine bağlı Amediye, Kanimasi, Dereluk ve Şeladize ilçeleri sınırlarında yer alan Hakkari sınır hattındaki Nerveh, Rekan, Dostki Vadisi, Mamreş Tepesi, Metina sıra dağları, Nihel ve Kurejaro Dağı tamamen teröristlerden temizlendi.

13 asker ve polisin bir mağarada kurşuna dizilerek şehit edildiği Gara ile Metina Dağı arasında yer alan Kurejaro Dağı PKK terör örgütünün en önemli barınma alanlarından biriydi.

Bu dağda üslenen teröristler her yıl bahar ayı ile birlikte sınırdan sızarak karakol saldırılarında onlarca askeri şehit ettikten sonra geri bu bölgeye dönüyordu. Bu bölgede 24 ayrı noktaya 7/24 gözetleme ve bölgeyi kontrol etmek amacıyla yüksek güvenlikli kulekol üs bölgeleri kuruldu.

Bu üs bölgelerinden Hakkâri sınırındaki karakollara da bağlantı yolları inşa edildi. ASELSAN’ın geliştirdiği yüksek çözünürlüğe sahip yeni nesil ay ışığında bile çalışma özelliğine sahip termal kameralarla 7/24 gözetleme yapılan bölgede kontrol ve alan hâkimiyetini sağlayan Mehmetçik sınırdan 30 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturdu.

16 BİN SAAT İHA, SİHA VE TİHA UÇUŞU GERÇEKLEŞTİ

Hakkari Çukurca sınırındaki Üzümlü karakolundan Zap Vadisi içinde kalan Irak topraklarındaki Nerveh, Tirvaniş, Segere, Karadağ ile Rekan bölgelerine doğru dört farklı bölgede yol inşaatı da tamamlandı. Bu güvenlik yollarıyla terör örgütünün bölgedeki hakimiyeti tamamen ortadan kaldırıldı.

Mehmetçiğin bölgeyi temizlemeden araziden ayrılmayacağını gören terör örgütü ise teröristleri 3’er 5’er kişilik küçük gruplara bölerek yer altı tünellerine gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı.

Bu tüneller akıllı mühimmatlarla tam isabetle vurularak imha edildi. Yüksek teknolojinin kullanıldığı operasyonda Türkiye-Irak sınırını birbirinden ayıran Hakkâri Tepesi adı verilen bölgeye yerleştirilen tanklar belirlenen koordinatlarla hedefleri ateş altına alıyor.

Harekâtın başından bu yana operasyonlarda Silahlı ve Silahsız İnsansız Hava Aracı ile Taarruzi İnsansız Hava Araçlarıyla 16 bin saat keşif ve taarruz icrası uçuşu gerçekleştirildi.

Bu kapsamda planlanan hedeflere, alan kontrolünün sağlanmasına yönelik arazide tertiplenme ve bölgeye yığınak yapılması konusunda da en üst düzeyde sonuç alındı.

KARAYILANDAN İTİRAF GELDİ: EVET AVAŞİNİ ALDILAR

Terörist elebaşı Murat Karayılan da Mehmetçiğin destan yazdığı Pençe Kilit operasyonuyla ilgili alan hâkimiyetini kaybettiklerini itiraf etti.

Terör örgütünün yayınlarına yaptığı açıklamada, “Evet Şeladize’nin (Duhok’un ilçesi) arka kısmına kadar gelmişler. Zap’ta da aynı durum var. Zap’ın Çemço bölgesine yoğun saldırılar var. Tünellere girmek istiyorlar. TSK, sınırı 30 kilometre geçip derine indi. Doğrudur, Avaşin’i de aldılar. Türk devleti Haftanin’den Hakurk’a, Zap’tan, Metina’ya, Avaşin’den Basyan’a kadar bir baştan bir başa ele geçirdiği bölgelere 128 askeri üs inşa etti. Bu üslerde 30 bin asker var. Türk ordusunun buradan çıkması için Irak hükümetinin harekete geçmesi gerekiyor. Sınır kapatılacaksa kapatılsın, biz buna karşı değiliz” dedi.

PENÇE KİLİTTE 86 ŞEHİDİMİZ VAR

Pençe Kilit harekatında şimdiye kadar 1 Binbaşı, 3 Üsteğmen, 6 teğmen, 5 Astsubay, 46 uzman çavuş, 17 sözleşmeli er ve 8 güvenlik korucusu olmak üzere 86 güvenlik görevlisi ise şehit oldu.

Şehitlerimizin isimleri şöyle:

Binbaşı Mehmet Duman, Üsteğmenler Ömer Delibaş, Serkan Erkuş, Tunahan Yavuz. Teğmenler Kaan Kanlıkuyu, Bekir Can Kerek, Abdulkadir Güler, Ömer Faruk Civelek, Ömer Bağra, Duabey Onur Öztürkmen. Astsubaylar Batuhan Şimşek, Okan Meteöz, Gökhan Ağıl, Yusuf Ataş, Emre Sevinç.

Piyade Uzman Çavuşlar Furkan Gök, Kubilay Çon, Mümin Çarkçı, Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay, Hasan Çatal, Muhammed Serttaş, İslam Sancak, Gökhan Demir, Ömer Yıldırım, Mehmet Ali Çap, Ramazan Gök, Kadir Kemik, Sercan Baş, Abdullah Bayram, Serkan Taşçı, Enes Özgül, Serhat Bal, Muhammet Mustafa Koca, Murat Yıldırım, Ömür Ertuğrul Sarı, Selahattin Taşkın, Remzi Nişan, Mehmet Burak Keçe, Reşat Ergin, Halil Koç, Mustafa Demir, Mahsun Şimşek, Ümit Kesti, Fatih Kalkan, Harun Yıldırım, Savaş Borlu, Muhammed Karaçam, İbrahim Han, Cemil Yavaş, Faim Bozkurt, Lokman Akçağlayan, Halil Yıldız, Sinan İnak, Mustafa Yıldız, Eyüp Uğurlu, Mustafa Işık, İbrahim Halil Yiğit, Nedim Korkmaz, Mustafa Bazna.

Sözleşmeli erler Fırat Canlı, Doğukan Korkmaz, Nurettin Uzun, Yunus Kalkan, Selman Güler, Celal Tekedereli, Mehmet Meral, Fuat Özer, Cüneyt Taşyürek, Fırat Güner, Mustafa Öztürk, İsmail Esmer, İsmail Ünal, Mehmet Demir, Hakan Köroğlu, Hüseyin Korkmaz, Adem Avunan

Güvenlik korucuları Kemal Alim, Hüseyin Sarı, Mehmet Emin Sak, Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik ve Kerem Encü.