Pençe Kilit operasyonunda 413 terörist öldürüldü

Türkiye’ye terörist sızmalarını önlemek amacıyla 17 Nisan günü Zap, Avaşin, Basyan ve Metina bölgelerinde eş zamanlı başlatılan Pençe Kilit hava destekli kara harekâtı 6’ıncı ayına girdi. 413 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta 63 güvenlik görevlisi şehit oldu.

Özgür CEBE

Türkiye’ye yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla Hakkâri’nin Çukurca ilçesi karşısındaki Metina Vadisi ile Zap, Avaşin, Basyan bölgelerinde sürdürülen Pençe Kilit harekatı 6. ayına girdi.

Harekatın devam ettiği Duhok’a bağlı Amediye kırsalındaki Cehennem tepesinde gizlendikleri yer altı tünellerinde F-16 uçakların düzenlediği hava harekatında öldürülen 21 teröristin kimlikleri tespit edildi.

Teröristlerin Pençe Kilit harekatının başlamasından bu yana 27 askerin şehit edildiği saldırılarda yer aldıkları belirlendi. Aralarında üst düzey sorumluların da bulunduğu teröristlerin tamamının terör örgütünün sözde özel güç yapılanması içinde yer aldıkları; suikast, sabotaj, bomba ve patlayıcı eğitimi aldıkları bildirildi.

TÜMÜ HAREKETLİ TİM İÇİNDEYDİ HEPSİ ÖLDÜRÜLDÜ

TSK tarafından 19 Eylül tarihinde öldürüldükleri açıklanan teröristlerin; Zap bölge sorumlusu Suriye uyruklu Zınar Halil Osman, suikastçılar Adnan Hemo (Suriye), Muhtar Kanoposi (İran), Ahmet Akın, Ayşe Toprak, Delil Zengin, Duçem Çelik, Emrullah Fırat, Enver Çelik, Leyla Güzel, Mehmet Halit Taş, Mehmet Şehol İnci, Mizgin Eren, Orhan Pezit, Ramazan Başhan, Semra Kalın, Sinan Öncü, Şeyda Eren, Umut Kurtuluş, Yılmaz Beşaltı ve Zehra Yeşiltepe olduğu tespit edildi.

Bu teröristlerin tamamının Suriye’nin kuzeyindeki YPG saflarında, Irak’ın Musul kentine bağlı Sincar ve Kerkük ve Türkiye toprakları içinde de çok sayıda terörist saldırılarda yer aldıkları öğrenildi. Bölge sorumlusu Zınar Halil Osman’ın Suriye’de güvenlik güçlerine karşı girdiği çatışmalarda 6 kez yaralandığı, tedavi olduktan sonra bu kez Irak’ın kuzeyine geçiş yaptığı bildirildi.

6 AYDA 413 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

180 günlük süre zarfında 413 terörist etkisiz hale getirilirken, 457 mağara, sığınak ve yer altı tüneli içindeki yaşam malzemeleriyle birlikte imha edilirken, çok sayıda ağır ve hafif silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Terör örgütü PKK’nın sözde Medya Savunma Alanları diye ilan ettiği “Türk ordusu buralara giremez” dediği birçok nokta Mehmetçik tarafından ele geçirildi. Teröristlerin kaçarken güvenlik güçlerinin geçiş güzergahı üzerindeki stratejik hakim tepeler ile patika yollara tuzakladıkları 1311 uzaktan kumandalı mayın ve el yapımı bomba tespit edilerek imha edildi.

Teröristlerin kış üslenmesini geçirmek için depoladıkları yaklaşık 15 ton kuru gıda ile tedavi amaçlı kullandıkları ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu ve depo olarak kullandıkları 8 ayrı yer altı sığınağı imha edildi. Avaşin’in Mamreş ve Şuke bölgelerinde bomba yapımında kullanılan 50’şer kiloluk çuvallar içinde toplam 9 ton amonyum nitrat gübresi ile Kompoze-A, TNT, RDX, PETN maddeleri yerinde imha edildi.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Zap Vadisi içinde kalan Bedevi Kalesi, Şivi, Aris ve Mervanis bölgeleri ile Avaşin-Basyan’daki Küçük Cilo, Nerveh, Kinyaniş, Tirvaniş, Dinazor Kayalığı, Şamke ile Kunişka, Çukurca karşısındaki Metina’nın Derar, Hiror, Keste, Beşili, Zendura, Seraro, Begova, Dilber tepesi bölgelerinde harekatın başlamasından bu yana ağır makineli tüfek, hafif piyade tüfekleri, tank savar füzesi, B-7, RPG-7 roketatar, Doçka uçaksavar, havan topu olmak üzere 965 silah ve bu silahlara ait binlerce mühimmat ele geçirildi.

İŞTE O KAHRAMANLAR

Harekâtın başlamasından bu yana geçen 6 ayda ise 63 güvenlik görevlimiz şehit oldu. Üsteğmenler Ömer Delibaş, Serkan Erkuş, Teğmenler Kaan Kanlıkuyu, Bekir Can Kerek, Abdulkadir Güler, Ömer Faruk Civelek, Ömer Bağra, Astsubaylar Batuhan Şimşek, Okan Meteöz, Gökhan Ağıl, Yusuf Ataş, Piyade Uzman Çavuşlar Furkan Gök, Kubilay Çon, Mümin Çarkçı, Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay, Hasan Çatal, Muhammed Serttaş, İslam Sancak, Gökhan Demir, Ömer Yıldırım, Mehmet Ali Çap, Ramazan Gök, Kadir Kemik, Sercan Baş, Abdullah Bayram, Serkan Taşçı, Enes Özgül, Serhat Bal, Muhammet Mustafa Koca, Murat Yıldırım, Ömür Ertuğrul Sarı, Selahattin Taşkın, Remzi Nişan, Mehmet Burak Keçe, Reşat Ergin, Halil Koç, Mustafa Demir, Mahsun Şimşek, Ümit Kesti, Fatih Kalkan, Harun Yıldırım, Savaş Borlu, Muhammed Karaçam, İbrahim Han. Sözleşmeli erler Fırat Canlı, Doğukan Korkmaz, Nurettin Uzun, Yunus Kalkan, Selman Güler, Celal Tekedereli, Mehmet Meral, Fuat Özer, Cüneyt Taşyürek, Güvenlik korucuları Kemal Alim, Hüseyin Sarı, Mehmet Emin Sak, Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik, Kerem Encü şehit oldu.

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