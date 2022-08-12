Pençe-Kilit operasyonundan acı haber: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu Siirt-Şirvan nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Ömer Bağra’nın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kahraman silah arkadaşımız, 12 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı dilerim.

Siirt Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Ömer Bağra şehit oldu. Açıklamanın devamında şöyle denildi:

* Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Hemşehrimiz Piyade Teğmen Ömer Bağra’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabrı cemil diliyoruz. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.

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