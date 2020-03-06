Pence yeterli sayıda test kiti olmadığını kabul etti, Trump 8.3 milyar dolarlık koronavirüs mücadele bütçesini imzaladı

Koronavirüsün sıçradığı ülkelerden ABD’de herkesi kapsayan ücretsiz sağlık hizmetleri sistemi olmayan tek gelişmiş ülke sıfatıyla salgına hazırlıksız yakalandı.

Selefi Barack Obama’nın ücretsiz sağlık sistemini rafa kaldırmış olan ve koronavirüsle ilgili ciddiyetsiz açıklamalar yapan Başkan Donald Trump, Kongre’nin virüsle mücadele için çıkardığı acil harcama paketini imzalamak zorunda kaldı.

Çarşamba günü hazırlanan paket, Trump’ın başta önerdiği 2.5 milyar doların üç katından fazlasına tekabül ederken, salgının önlenmesi çabaları ve acilen aşı üretilmesi araştırmalarına 8.3 milyar dolar kanalize ediyor.

Trump’ın kararı imzaladığı bugün, aynı zamanda dünya çapında koronavirüs vakalarının 100 bini geçtiği gün olarak kayıtlara geçti.

Öncesinde Trump’ın koronavirüs görev gücünü sorumluluğuna verdiği Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD’nin artan talebi karşılayacak kadar koronavirüs test kitinin olmadığını duyurdu.

Minneapolis’te tıbbi maske imalathanesini ziyaret eden Pence “Bir yandan talebin artmasını beklerken bugün elimizde yeterince test bulunmamaktadır” diyerek ekledi:

“Virüse maruz kaldıklarını düşündüklerimiz, belirti gösterenler için test bulamayı başardık. Ancak Amerikalıların bu konuda endişeleri arttıkça koronavirüs test kitine erişebilmelerini garanti edebilmeliyiz ve son günlerde bu yolda ilerleme sağladık.”

Ancak Trump yönetiminn bu hafta 1 milyon test kiti teslim edilmesi hedefine ulaşamayacağını kabul eden ABD Başkan Yardımcısı, bu kez gelecek hafta 1.2 milyon Amerikalının test yaptırmasına imkan verecek şekilde ülke çapında kit dağıtımı hedefini koydu.

Hal böyleyken, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, salgının çıkış ülkesi Çin’in salgınla ilgili eksik veriler sunmasının ABD’nin koronavirüsle mücadelede geride kalmasına neden olduğunu iddia etti.

“Bu şeyin ön ucundan elde ettiğimiz enformasyon mükemmel değildi ve bizi meydan okumalarla yüzleştiğimiz bugünkü duruma iterek geride kalmamıza yol açtı” diye konuşan Pompeo, aşı geliştirmek ve salgını tecrit etmek için gerekli verileri Çin’den elde etmenin ‘inanılmaz derecede sinir bozucu ve nafile’ çaba olduğunu iddia etti.