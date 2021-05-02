Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için taziye mesajları

ANKARA (AA) – Bakanlar, siyasi parti temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pençe-Yıldırım Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda hain teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan Mehmetçiğimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan’a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim şehidimizi cemaliyle müşerref kılsın. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet, şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Twitter'dan, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Dualarımız harekat bölgelerinde görev yapan vatan nöbetindeki güvenlik güçlerimiz için.Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

– Siyasi parti liderlerinden taziye

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım operasyonunda hain PKK teröristlerinin kahpe saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuşumuz Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman silah arkadaşlarına ve necip Türk milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Twitter'dan, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesine hain terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen kahraman evladımız Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet diliyor, ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımını yaptı.

– Çelik'ten başsağlığı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

– "Hesabını hain terör örgütü PKK'dan soracağız"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan kahraman askerimiz Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Her bir şehidimizin akan her damla kanının hesabını hain terör örgütü PKK’dan soracağız."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da sosyal medya hesabından, "Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehadete kavuşan Mehmetçiğimiz Ahmet Asan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Dualarımız harekat bölgesindeki ve vatan nöbetindeki tüm güvenlik güçlerimiz için. Yüce Rabbimiz nusretiyle her daim muzaffer kılsın." mesajını paylaştı.