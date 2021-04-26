Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

ANKARA (AA) – Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda, teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin açıklamasında, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu kapsamında, dün Mehmetçik ile teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada bir askerin şehit olduğu, el yapımı patlayıcıya (EYP) basan bir askerin ise yaralandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız iki olmuştur."