Pendik’te 2 caddeye Abdülhamit ve Vahdettin’in adı verildi

İstanbul Pendik’te iki caddeye Sultan Abdülhamit ve Sultan Vahdettin’in isimleri verildi. Karara CHP’liler ret oyu kullandı.

Pendik Belediyesi’nin ekim ayı oturumlarında alınan ‘sokak isimlendirmesi’ kararı tartışma yarattı.

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Pendik Meclis Üyesi Tarık Balyalı karara tepki göstererek “Genel siyasetin dahil olduğu, kutuplaşmadan medet uman ve provokatif amaçlı olduğunu değerlendirdiğimiz bu teklifleri doğru bulmuyoruz. Adetimiz değildir ama sokak isimlendirmelerine ret oyu vereceğiz” dedi.

AKP‘li Meclis üyesi Murat Türkyılmaz da “Provokatif iddiası çok ağır bir iddia” diyerek katiplerden caddelere verilen isimleri okumalarını istedi.

Katip üyeler caddelere Sultan Abdülhamit Han ve Sultan Vahdettin isimlerinin verilmesinin uygun görüldüğünü açıkladı.

Ardından oylamaya geçildi. Karara CHP ret oyu verdi. Karar AKP-MHP grubunun oyları ile kabul edildi.

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