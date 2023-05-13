Pendik’te AKP’liler CHP’lilere saldırdı





İstanbul Pendik’te halkla buluşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu vatandaşlar coşkuyla karşılamıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘Halk Buluşması’nın ardından, AKP’lilerin CHP’li gençlere saldırdığını duyurdu.

“HESABINI HUKUK KARŞISINDA ÖYLE BİR SORACAĞIM Kİ…”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaftancıoğlu, “Pendik’teki coşkuyu görünce kaybedeceklerini görüp AKP irtibat bürosundan çıkarak gençlerimize saldıranlar! bilin ki o gençlerimize attığınız her yumruğun hesabını hukuk karşısında öyle bir soracağım ki… Gençlerimizin güçleri yetmediği için değil provokasyonunuza gelmeme adına efendilik ettiğini de asla unutmayın!” dedi.

KAFTANCIOĞLU TELEFONLA ARADI

Kaftancıoğlu daha sonra yaralı gençlerden biriyle telefon görüşmesi gerçekleştirerek bilgi aldı.

“SEVGİ DİLİNİ TERK ETMEYECEĞİZ”

Yaşanan arbedenin videosunu sosyal medyadan paylaşan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da “Pendik’te AKP Seçim Bürosu’ndan çıkan şahıslar, arkadaşlarımıza halk buluşması bitişinde saldırıda bulundu. Değişim isteyen milyonları çekmeye çalıştığınız çizginin farkındayız. Fakat hiçbirimiz sevgi dilini terk etmeyecek, saatler içinde yeni ve barışmış bir Türkiye’yi el ele kuracağız. Bunlarında hesabı sorulmayacak zannetmeyin” ifadelerini kullandı.