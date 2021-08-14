Pendik’te cemevine saldıranlar yakalandı

Pendik Kaymakamlığı, Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi’ne saldırı düzenleyen faillerin yakalandığını duyurdu.
Pendik Kaymakamlığı, Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi’ne yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.
Pendik Kaymakamlığı’nın açıklaması şu şekilde:
“Bugün sabah saatlerinde İlçemiz Ertuğrulgazi Mahallesinde bulunan Ali Baba Sultan Cemevi ve Kültür Merkezi penceresinin kırıldığı ihbarı alınmıştır.
Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimizce Cemevi görevlileri ve mahalle sakinlerinden alınan bilgiler ışığında failler yakalanmıştır.
Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”