Pendik’te kar kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Kurtköy gişeler sapağı, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, yağan kar ile birlikte kayganlaşan yolda kayan bir otomobil, önünde seyir halinde bulunan şehirler arası yolcu taşıyan otobüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil savrulurken, otobüs ise yol kenarında bulunan bariyerlere vurarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile otobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle, TEM Ankara istikametinde trafik tamamen durdu. Kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Kaza anında otobüsün içinde olan Nesrin Güzel kazayı, Ben de otobüsün içindeydim ama gördüm. Otomobil kaydı sonra otobüse vurdu, sonra kaymaya devam etti” şeklinde anlattı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)