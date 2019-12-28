Penis boyutu önemli mi? Ünlü cinsellik uzmanı son noktayı koydu

Ülkenin en çok takip edilen ‘news.com.au’ adlı haber sitesine yazan Bokody, “Samimi olarak söylüyorum, erkekler arasındaki fallik merakı çok tuhaf bulunuyorum. Boyut kaygısı ergen erkek çocuklarına özel bir olay değil” ifadelerini kullandı.

Erkeklerin yüzde 68’nin cinsel organ boylarını küçük bulduğunu ortaya koyan bir çalışmanın ücretsiz biyomedikal veritabanı PubMed’de yayınlanmasının ardından konuya değinen Nadia Bokody, şu ifadeleri kullandı:

“Erkekleri ‘kadınlar cinsel organ ölçülerinden ziyade cinsel nezaketle daha çok ilgililer’ diye temin ettiğimde bile, tek bir şeye koşullanmış oluyorlar. O da boyutun kral olduğu.”

Tarih boyunca erkek bedeninin hiçbir bölümünün penis kadar cinsel güç, erkeklik ve cazibe ile bağlantılı olmadığının iddia edilebileceğini aktaran ünlü yazar, “Kadınlar dışarı çıktıklarında, partnerlerinin cinsel organlarının boyutlarına ilişkin değil, onların cinsel performanslarına ilişkin ayrıntıya girerler” yazdı.

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