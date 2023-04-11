Pensilvanya ziyaretinden iki aday AKP listesinde

Pensilvanya yolcularından sadece Mustafa Hamarat milletvekili adayı olarak listeye girdi. İzmir’den aday gösterilen gazeteci Şebnem Bursalı’nın da Gülen’le el pençe çekilmiş fotoğrafı bulunuyor. İşte o meşhur fotoğrafın güncel hali: Fatoş Gürkan, 23 ve 24. dönem AKP Adana milletvekilliği yaptı. Halen AKP Genel Merkez Kadın Kolları Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı. Safiye Seymenoğlu, 2007-2015 arasında AKP’den iki dönem vekillik yaptı.

AKP DIŞ İLŞKİLER YARDIMCISI

Damadı Yasin Erem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcısı. İlknur İnceöz, Aksaray milletvekili olarak üç dönem kuralına takıldı. Dilek Yüksel, eski Tokat milletvekili, uzun süre Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Kasım 2022’de DEVA’ya katıldı. Adem Tatlı, eski Giresun milletvekili. Tareks Genel Müdürlüğü yaptı, geçen yıl Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz istifa edince o da ayrıldı. Siirt Milletvekili Osman Ören ve Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, aday gösterilmedi. Afif Demirkıran, 2002-2015 Batman ve Siirt milletvekilliği yaptı. Turkcell Yönetim Kurulu üyesi ve AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı. Ahmet Öksüzkaya, AKP Kayseri eski milletvekili, 15 Temmuz darbesinden sonra kaçtı.

Feto’yla fotoğrafı olan uzun süre koltukta oturuyor

ÇOK sayıda AKP’li vekil ve yönetici yıllardır terör örgütü elebaşısı Fetullah Gülen’i ABD’de ziyaret etmiş, ondan icazet almıştı. Örnek, Genel Sekreter Yrd. Mustafa Hamarat, Feto’yu ziyarette önde oturuyor… AKP aday listesine giren tek isim… Feto’yu ziyaret edenler arasında bulunan AKP Grup Müdürü Mustafa Özkan, Kardemir’in Ankara Temsilcisi… Vedat Demiröz, AKP İstanbul milletvekili, şimdi üç dönem kuralına takıldı. Bayram Özçelik, AKP’de 2002’den beri vekillik yaptı. Şimdi o da listeye konulmadı.