Pentagon: Avrupa’ya düşük güçteki yeni nükleer füzelerden yerleştirmeyeceğiz

Pentagon temsilcisi, bugünkü basın toplantısında, “Avrupa’da düşük güçteki yeni sistemleri yerleştirmeyi planlamıyoruz. Rusya’nın ihlallerine yanıtımız geleneksel silahlar kullanılarak verilecek” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump idaresi tarafından kabul edilen yeni nükleer doktrininde, düşük güçteki nükleer başlıkların yerleştirilmesi olasılığı belirtilmişti. Halihazırda düşük güçteki füzelerle ABD denizaltıları donatılıyor.
Rusya, ABD denizaltılarına düşük güçteki nükleer füzelerin yerleştirilmesinden tedirgin olduğunu açıklamıştı.