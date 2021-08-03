Pentagon Binasının Önünde Saldırı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının önündeki otobüs durağında şiddet olayı yaşandı. Amerikan medyası, binanın girişine yakın noktada bir polisin bıçaklı saldırıya uğradığını ve hayatını kaybettiğini, saldırganın da güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu öldürüldüğünü bildirdi. Senatör Mark Warren da, Pentagon’un güvenliğini sağlayan bir polis memurunun yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Pentagon’da gazetecilere brifing veren Pentagon Kuvvet Koruma Dairesi Müdürü Woodrow Kusse ise, durakta karşılıklı ateş açıldığını ve yaralıların olduğunu belirtti ancak can kaybı olup olmadığı konusunda net bilgi vermedi.

Kusse, saldırının nedeni ya da şüphelinin gözaltına olup olmadığı konusunda da yorumda bulunmadı ancak yetkililerin şu anda aktif şekilde bir şüphelinin peşinde olmadığını kaydetti.

Olayı terör saldırısı olarak nitelendirmek için erken olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini belirten Kusse, soruşturmanın FBI’ın öncülüğünde sürdüğünü ifade etti.

Kusse, olayın yerel saatle sabah 10.37’de yaşandığını, olay yerinin emniyete alındığını, Pentagon binasının da güvende olduğunu ve şu anda devam eden bir tehdidin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

Binanın yanında Amerikan haber ajansı Associated Press’in bir muhabiri birden fazla silah sesi duyduğunu, kısa bir duraklamadan sonra en az bir silah sesinin daha geldiğini bildirdi.

Demokrat Parti Virginia Senatörü Mark Warren da yaptığı açıklamada, Pentagon’da görevli polis memurunun “anlamsız bir şiddet eylemi” sonucu hayatını kaybettiğini öğrenmekten üzüntü duyduğunu açıkladı.

Olayın ardından kısa süreliğine giriş-çıkışlara kapatılan Pentagon binası daha sonra tekrar açıldı.

Olay olduğu sırada Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden’la toplantı yapıyordu. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Bakan Austin’in olayla ilgili hemen bilgilendirildiğini söyledi.

2010 yılında da bugünkü olayın meydana geldiği yere yakın bir noktada, güvenlik taramasının yapıldığı alanda silahlı saldırı düzenlenmiş ve iki polis memuru yaralanmıştı