Pentagon bütçesinden Meksika sınırına örülen duvara fon aktarmaya hazır

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Washington’da resmi ziyaret için bulunan Japonya Savunma Bakanı Tarō Konō ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündemdeki konulara değindi.

Trump yönetiminin 2020 savunma bütçesinin de bir kısmını Meksika sınırındaki duvarın inşaatına aktaracağına ilişkin bir soruya yanıt veren Esper şunları söyledi:

“Savunma Bakanlığının birinci önceliği anavatanı korumaktır. Dolayısıyla güneydoğu sınırımız da bir güvenlik konusudur ve işlerin nasıl gelişeceğine bakacağız, ancak İç Güvenlik Bakanlığına ve görevini yerine getirmesine yardım etme konusuna bağlıyız.”

Duvar geçen yıl krize yol açtı

Pentagon, 127 inşaat projesi için 2019 savunma bütçesinde ayrılan 3,6 milyar doları Meksika sınırına örülen duvar inşaatına aktarmış ve bu konu geçen yıl Washington’da Kongre ile yönetim arasında krize neden olmuştu.

Kuzey Kore’nin yeni bir balistik füze testinde bulunup bulunmayacağına yönelik bir soruya ise Esper, “Durumu yakından izliyoruz. Kuzey Kore’ye, ülkenin nükleerden arındırılmasını sağlayacak diplomatik çözümün en iyi yol olduğu mesajını vermeye devam ediyoruz” yanıtını verdi.