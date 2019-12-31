Pentagon: ‘Büyükelçilik Personeli İçin Takviye Asker Gönderiyoruz’

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Bağdat Büyükelçiliği önündeki protestolarla tırmanan gerginliğin ardından elçilik personelinin korunması amacıyla Irak’a takviye asker gönderileceğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı da personelin güvende olduğunu, önceden planlanmış bir seyahatte olan Bağdat Büyükelçisi’nin elçiliğe döneceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak’ta Amerikan vatandaşlarının güvenliğinin ve meşru müdafaa hakkının sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin alındığını vurguladı. Personelin desteklenmesi amacıyla takviye asker gönderdiklerini belirtti.

Esper, “Bütün ülkelerde olduğu gibi personelimizin korunmasına yardımcı olunması konusunda ev sahibi ülkeye güveniyoruz. Bu kapsamda Irak hükümetine de uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz. ABD olarak Irak halkını ve özgür, egemen ve müreffeh bir Irak’ı desteklemeyi sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Elçilik personeli güvende, tahliye planlanmıyor”

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan da açıklama geldi. Önceliklerinin ABD personelinin güvenliği olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD personelinin güvende olduğunu, elçilik binasına girilmediğini belirtti. Bağdat Büyükelçiliği’nin tahliye edilmesinin planlanmadığını belirten sözcü, ABD’nin Bağdat Büyükelçisi’nin önceden planlanan bir seyahette olduğunu, tahliye edildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve büyükelçiliğe döneceğini ifade etti.

Açıklamada, “ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği önündeki İran destekli protestoların, İran rejiminin etkisiyle Irak’ta artan yolsuzluğa tepki göstermek için Ekim ayından bu yana sokakta olan Iraklı göstericilerle karıştırılmaması gerektiği” vurgulandı. Yazılı açıklamada, “Amerika’nın egemen ve bağımsız bir Irak’ı desteklemek üzere bölgede bulunan vatandaşlarını koruyup savunacağını net bir şekilde ifade ettik. Irak’taki durumu yakından takip ediyor, Irak hükümetine de yükümlülükleri gereği diplomatik tesislerin korunması çağrısında bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Trump: “Zaman İran tarafından kontrol edilmek istemeyen Iraklıların zamanı”

Olaylardan İran’ı sorumlu tutan ve gösterileri İran’ın organize ettiğini savunan Başkan Donald Trump, Irak hükümetine de “Büyükelçiliğin korunması için Irak’tan güvenlik güçlerini kullanmasını bekliyoruz” mesajını vermişti. Trump, Twitter’dan paylaştığı bir sonraki mesajında da Irak halkına seslendi. Başkan, “Irak’ta özgürlük isteyen; İran tarafından kontrol edilmek ve İran’ın tahakkümü altında olmak istemeyen milyonlarca kişiye sesleniyorum. Zaman sizin zamanınız” diye yazdı.

ABD Başkanı Trump daha sonra da iki haftalık tatil için gittiği Florida’daki golf tesisi Mar-a-Lago’da Ortadoğu, ordu ve ticaret konusunda çok başarılı bir toplantı yaptıklarını kaydetti.

Pompeo Irak Başbakanı ve Cumhurbaşkanı’yla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da, Twitter’dan paylaştığı mesajda Irak Başbakanı Abdülmehdi ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile görüştüğünü açıkladı. Pompeo, “ABD personelini ve mülkünü koruma soruımluluğunu yinelemeleri için Irak Başbakanı ve Cumhurbaşkanı Salih ile görüştüm” dedi. Pompeo, geçtiğimiz Cuma günü Irak’ın kuzeyindeki Kerkük kentindeki askeri üssün hedef alındığı ve bir Amerikan vatandaşının öldüğü roket saldırısına atıfta bulundu. “Saldırıya savunma amaçlı şekilde karşılık verdik. Şimdi İran destekli gruplar Bağdat’taki Büyükelçiliğimizi tehdit ediyor” diye yazdı.