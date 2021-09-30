Pentagon: Çin ile görüşmeler samimi gerçekleşti

ABD ve Çin, Hint-Pasifik bölgesindeki çelişen çıkarları nedeniyle anlaşmazlık yaşarken, Pentagon ABD ve Çinli askeri yetkililerin bu hafta savunma konularında “samimi ve kapsamlı” görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

Pentagon’dan yapılan açıklamada, ABD’nin Çin ile ilgili konulardaki Savunma Bakan yardımcısı Michael Chase’in Salı ve Çarşamba günleri Çinli Tümgeneral Huang Xueping ile telekonferans yoluyla görüşmeler düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, “İki taraf görüşmelerde, ABD-Çin Halk Cumhuriyeti savunma ilişkisini etkileyen birçok mesele hakkında samimi, kapsamlı ve açık bir görüşme gerçekleştirdi” denildi.

Açıklamada, “Her iki taraf da iletişim kanallarını açık tutmak için fikir birliğini yeniden teyit etti” denildi.