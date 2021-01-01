Pentagon, F-35’lerin tam kapasite seri üretimini askıya aldı

Üretim bandına oturduğu ilk günden beri sürekli bir aksilik ile karşılaşan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Düşük hızda seri üretim devam edecek

Bloomberg’te yer alan habere göre Pentagon, F-35’in halen devam eden düşük seviye üretim fazından tam kapasite seri üretim fazına geçişini süresiz erteledi. Haber7’nin aktardığına göre Pentagon’un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord’un Sözcüsü Jessica Maxwell, düşük hızlı seri üretimin (LRIP) ise devam edeceğini söyledi. Çok ortaklı F-35 programı 398 milyar dolar değere sahip.

F-35 üreticisi olan şirtket Lockheed Martin’den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının, F-35 savaş uçağı üretiminde tedarik zincirini engellediği kaydedilmişti.

Üretim yüzde 8’e düştü

Söz konusu şirketin yüzde 8 daha az savaş jeti ürettiği ve 2020 yılı için ABD ve müttefiklerine 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etme hedefini kaçırdığı ifade edildi. Lockheed Martin, 2020’de 123 uçak teslim ederek 2019’un sonlarında belirlediği hedefinin altında performans gösterdi. Mayıs ayında şirket, parça sıkıntısı nedeniyle hedefi 117-123 uçağa düşürmüştü.

ABD aynı zamanda Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle, Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.