Pentagon: ‘İran Saldırısında 34 ABD Askeri Yaralandı’

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, İran’ın Ocak ayı başında Irak’ta ABD güçlerinin bulunduğu iki üsse yaptığı füze saldırısında 34 Amerikan askerinin yaralandığını açıkladı. Daha önce Almanya’ya tedaviye gönderilen askerlerden sekizinin tedavilerine devam edilmesi için ABD’ye döndükleri belirtildi.

Cuma günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Jonathan Rath Hoffman, ABD’ye getirilen askerlerin tedavilerine başkent Washington’daki Walter Reed Askeri Hastanesi’nde devam edileceğini, dokuz askerin ise hala Almanya’da tedavi edildiğini söyledi. ABD askerleri, beyin travması ve beyin sarsıntısı teşhisiyle tedavi ediliyor.

ABD’nin Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldürdüğü operasyonun ardından, İran da Irak’ta ABD askerlerinin de bulunduğu iki üssü balistik füzelerle hedef almıştı.

Başkan Donald Trump dahil Amerikalı yetkililer İran’ın saldırısında Amerikan askerleri arasında ölü ya da yaralı olmadığı açıklanmıştı. Ancak birkaç gün sonra ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM sözcüsü, saldırının ardından 11 ABD askerinin beyin sarsıntısı şüphesiyle hastanede tedavi altına alındığını açıklamıştı.

Bu hafta katıldığı Davos zirvesinde yaralı ABD askerleriyle ilgili konuşan başkan Donald Trump, “Baş ağrıları olduğunu duydum. Ama çok ciddi olmadığını söyleyebilirim. Şimdiye kadar gördüğüm diğer yaralanma vakalarına kıyasla çok ciddi vakalar olarak görmüyorum. Kol, bacağı olmayanları gördüm” demişti.

Trump, “Beyin travmasını ciddi bir durum olarak değerlendirip değerlendirmediği” sorusunu da “Bana birkaç gün sonra söylediler. Savunma Bakanlığı’na sormalısınız” şeklinde yanıtlamıştı.

Pentagon yetkilileri askerlerin sağlık durumu konusunda kamuoyunu geç bilgilendirme gibi bir çaba içinde olmadıklarını vurgulamıştı. ABD ordusu hayati tehlikesi bulunan, uzuv kaybı riski olan vakaları anında bildirmek zorunda. Ancak beyin travması şüphesi gibi teşhisi zaman alan vakaları acilen bildirmek gibi bir zorunluluğu yok.

Dışişleri Bakanlığı Senato’yu bilgilendirecek

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump’ın savaş yetkilerini sınırlandırmak için adım atmaya hazırlanan Senato’nun Dış İlişkiler Komisyonu’nda gizli bir bilgilendirme toplantısı yapmaya hazırlanıyor.

Yurt dışı gezisindeki olduğu için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun katılmayacağı toplantıya İran Özel Temsilcisi Brian Hook başkanlık edecek. Başkanın savaş yetkilerini kısıtlamaya yönelik tasarının ne zaman oylanacağı henüz bilinmiyor.

Demokrat Parti’nin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi iki hafta önce Trump’ın İran’a karşı yeni askeri adımlar atmasına sınırlama getirmeye yönelik tasarıyı kabul etmişti. Sembolik nitelikteki tasarı, ABD ordusunun İran’la girilecek herhangi bir çatışmada Kongre onayının alınmasını öngörüyordu.

ABD’li Senatörler Kasım Süleymani’nin öldürüldüğü operasyondan haberdar edilmedikleri gerekçesiyle Trump yönetiminde bilgilendirilme istemiş, bunun üzerine, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da aralarında olduğu üst düzey bir ekip Senato’da brifing vermişti.