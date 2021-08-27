Pentagon: ‘’Kabil’de Tek İntihar Saldırısı Düzenlendi’’ 

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Afganistan’da dün 13 ABD askeri ve en az 80 sivilin ölümüyle sonuçlanan havaalanı saldırısında, ilk açıklamaların aksine sadece tek patlamanın meydana geldiğini açıkladı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı’nın bölgesel operasyonlardan sorumlu başkan vekili Tümgeneral William Hank Taylor, “Baron Oteli’nde veya yakınında ikinci bir patlama olduğunu düşünmediğimizi size teyit edebilirim. Tek bir intihar saldırganı vardı. Bu haberin nasıl yanlış verildiğinden emin değiliz” dedi.

Pentagon, ilk açıklamalarında Kabil havaalanının Abbey kapısına yakın bir otelin dışında ikinci bir patlama olduğunu bildirmişti.

Taylor, saldırıda yaralanan askerlerinin ABD’nin Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’ne indiğini ve tedavi için Landstuhl Bölgesel Tıp Merkezi’ne nakledildiğini duyurdu.

Pentagon’a göre saldırıda en az 18 ABD askeri yaralandı.

Tümgeneral Taylor, tahliye operasyonunda son durumu da paylaştı. Son 24 saat içinde Kabil’den 300’den fazla Amerikalı’nın tahliye edildiğini söyleyen Taylor, bugüne kadar toplam sayının 5 bin 100 olduğunu kaydetti.

Taylor ayrıca 35 ABD askeri uçağının yaklaşık 8 bin 500 personelle yola çıktığını kaydetti. Koalisyona ait 54 uçağın kalkışıyla birlikte, ek 4 bin personelin başka üslere gitmek üzere Kabil’den ayrıldığını söyledi.

“Dün Kabil’den 89 uçağın kalkmasıyla, 24 saatlik bir süre içinde toplam 12 bin 500 kişi Afganistan’dan güvenli bir şekilde tahliye edildi” dedi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby de ABD’nin havaalanına karşı hala “belirli, güvenilir” tehditler olduğuna inandığını da söyledi ve “Kesinlikle hazırlıklıyız ve ileride saldırı girişimleri olabileceğini düşünüyoruz. Bu tehditleri özellikle, neredeyse gerçek zamanlı olarak izliyoruz” dedi.

ABD ordusunun Kabil’deki askeri kapasitesini mümkün olduğu kadar uzun süre muhafaza etmeyi hedeflediğini söyleyen Kirby, son ana kadar tahliyeleri sürdüreceklerini söyledi.

Sözcü Kirby, Afganistan’dan tahliye operasyonlarını desteklemek için ABD’deki ek askeri üslerin kullanılacağını duyurdu ve ‘’Afgan özel göçmen vize başvuru sahiplerini ve ailelerini tahliye etme misyonuna ek destek sağlamak üzere Virginia’daki Quantico ve Fort Pickett ile New Mexico’daki Holloman üslerine yetki verildi’’ dedi.

Kirby bu üç yeni üssün, Wisconsin’deki Fort McCoy, Teksas’taki Fort Bliss ve New Jersey’deki Fort Lee ve McGuire-Dix-Lakehurst’e destek sağlayacağını söyledi. Yeni üsler, tahliye edilen 50 bin kişiye ev sahipliği yapabilecek kapasitede.

Kirby, ABD ordusunun Afganistan’daki görevini 31 Ağustos’a kadar bitirmeyi planladığını yineledi ve “Hala bu görevi ay sonunda bitirmeyi planlıyoruz. Bu tarih yaklaştıkça, geri çekilme harekatına uygun olarak, birliklerimizi ve bazı teçhizatımızı çekmek için çalışmaya başladığımızı göreceksiniz” dedi. Sözcü, askeri teçhizatın bir bölümünün geri dönmeyeceğini ve Kabil’de imha edileceğini söyledi.

Kabil’de dün akşam saatlerinde de patlama sesleri duyulmuş, Taleban patlamaların kontrollu olduğunu ve ABD kuvvetlerinin askeri ekipmanı imha için patlattığını bildirmişti.