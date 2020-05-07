Pentagon koronavirüsten tedavi görenleri kalıcı olarak askere almayacak

Amerikan basınına sızan genelge taslağında, Kovid-19 testi pozitif çıkanların kalıcı bir şekilde askere alınmayacağı ifade ediliyordu.

Ancak Pentagon, yeni bir açıklama ile sızdırılan metnin gerçek olduğunu fakat güncellendiğini bildirdi.

Açıklamada, Kovid-19 tanısı konulmuş ancak hastanede tedavi görmesine gerek kalmamış kişilerin 28 günlük izolasyon sürecinden sonra askerlik başvurularının “yeterli” kabul edileceği belirtildi.

Hastanede tedavi gören kişilerin ise “Kovid-19 hastalığının kalıcı etkilerinin henüz bilinmemesinden dolayı” askere alma sürecinden kalıcı olarak eleneceği kaydedildi.

Açıklamada, bu durumdaki kişilere de Kuvvet Komutanlıklarının bazı ek değerlendirme ve tetkiklerle muafiyet sağlayabileceği ifade edildi.