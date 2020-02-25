Pentagon: Rus denizaltı filosunun etkinliği arttı

ABD Senatosu’nun Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin toplantısında konuşan Walters, “Rusya’nın 2018 Yaz-Sonbahar dönemindeki denizaltı faaliyeti dikkatimizi çekti. Rusya’nın, 2019 Yaz-Sonbahar döneminde yaptıklarıyla karşılaştırdık ve Rusya’nın sınırları dışındaki devriyelere gönderdiği denizaltılar dahil su altı kaynak sayısında yüzde 50 artış gördük” ifadelerini kullandı.

Walters, “Aynı zamanda Rus denizcilerin hareketlerinde de artış gözlemliyoruz. Bu gözlem, riskleri azaltmak ve hareket özgürlüğümüzü sağlamak için rekabetçi fırsatlarımızı geliştirmeye devam etmenin ne kadar önemli olduğunu gösteren hususlardan biri” diye ekledi.