Pentagon: Taliban hiçbir zaman ABD’yi tehdit etmedi

McKenzie, Washington’daki Ortadoğu Enstitüsü tarafından düzenlenen video konferansta, “Taliban ABD için tehdit değil. Taliban hiçbir zaman tehdit değildi. Tehdit, Taliban’ın Afganistan’da yaşamaya ve bizi tehdit etmeye izin verdikleri. Biz IŞİD’den ve El-Kaide’den bahsediyoruz” dedi.

Taliba’ın “kesinlikle IŞİD’in dostu olmadığını” kaydeden ABD’li general, ama Taliban’ın El-Kaide ile ilişkileri değerlendirmekte zorlandığını belirterek, “Zaman gösterecek ve bunu, ne söylediğine değil ne yaptıklarına göre göreceğiz” ifadesini kullandı.

ABD, 2001’de Taliban’a karşı askeri operasyon başlatmıştı. Washington, Taliban’ı, 11 Eylül saldırısını gerçekleştiren El-Kaide üyelerini saklamakla suçlamıştı. Operasyon sonucu Afganistan’da Taliban iktidarı devrilmiş, yerine ABD’nin desteklediği politikacılar gelmişti. Taliban yeni iktidara karşı silahlı mücadele başlatmıştı.

Katar’ın arabuluculuğunda geçen Şubat ayında ABD ve Taliban ilk barış anlaşmasını imzalandı. Anlaşma, Afganistan’daki yabancı askerlerin 14 ay içinde ülkeden çekilmesini ve esir değişimiyle ilgili diyalogun başlatılmasını öngörüyor. Ama anlaşmaya rağmen ABD Başkanı Donald Trump, dün Kongre’ye ülkenin Taliban ile savaş durumunda olduğunu ve çatışmaların devam ettiğini söyledi.