Pentagon yetkilisi, hipersonik silahlarda Rusya’nın gerisinde olmaktan yakındı

Breaking Defense portalının haberine göre ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly, deniz kuvvetlerinde görevli personele hitap ettiği bir iç yazışmada, Washington’un hipersonik silahlar alanında Moskova’nın gerisinde kalmasını, Sovyetler Birliği’nin 1957’de ilk yapay uyduyu fırlatarak ABD’yi geride bıraktığı zamanlara benzetti.

Mesajda, “Geriye baktığımızda, hipersonik silahların yaratılması gibi büyük teknolojik atılımların küresel güvenlik alanındaki istikrarı bozabileceğini ve ülkemiz için ciddi bir tehdit olabileceğini anlıyoruz” ifadelerine yer verildi.

ABD’nin gelecekte bu tipteki silahların potansiyelini azami bir şekilde kullanması için tüm kaynaklarını seferber etmesi gerektiğini vurgulayan Modly, “Hipersonik silahlar söz konusu olduğunda bugün genel olarak vereceğimiz talimat ‘tam yol ileri’ olmalı” dedi.

Geçenlerde ABD, hipersonik silahları önleme araçlarını geliştirmeye başladığını duyurmuştu. Bunun öncesindeyse Washington, Rusya ve Çin’in gerisinde kalmanın eksikliğini telafi etmek için bu alandaki çalışmalara yönelik fonlamayı ikiye katlamıştı.