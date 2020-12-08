Pentagon’da bir ilk yaşanıyor: Biden resmen duyurdu

Amerikan Savunma Bakanlığı’nın Genel Merkezi olarak bilinen ve Silahlı Kuvvetlerin bütün kararlarının alındığı yer olan Pentagon için Biden 4 yıl önce emekli olan General Lloyd Austin’ı seçti.

Emekli olmadan önce ABD Merkez Komutanlığı’nı yöneten Austin başkan yardımcılığı döneminde Biden ile birlikte çalışmıştı. Biden’in yakın çevresine önümüzdeki günlerde ordunun corona virüsü aşılarının dağıtımında çok önemli rol üstleneceğini ve Austin’e bu konuda çok güvendiğini söylediği belirtiliyor.

