Pentagon’dan Afganistan açıklaması: Türk askerleriyle çalışıyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havaalanında tüm askeri ve sivil uçuşların durdurulduğunu bildirerek, “ABD askeri güçleri, bölgeyi insanlardan temizlemek için Türk ve diğer uluslararası güçler ile çalışıyor. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havalimanı’ndaki olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Reuters’ta yer alan habere göre Kirby, ABD kuvvetlerinin uluslararası tahliye uçuşlarının yeniden başlamasına izin vermek ve havaalanındaki kalabalığı dağıtmak için Türk askerleri ve diğer uluslararası birliklerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Kirby, bir basın brifinginde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in tahliyeyi koruyan asker sayısını yaklaşık 6 bine çıkaracağını ve başka bir taburun Kabil’e yerleştirilmesine izin verdiğini söyledi.

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