Pentagon’dan askeri alanda yapay zeka kullanımına ilişkin etik ilkeler

ABD’de 15 aylık çalışmanın ardından 2019 sonbaharında Savunma Bakanı Mark Esper’e sunulan etik ilkelerle ilgili tavsiyeleri değerlendirme süreci tamamlandı.

Yapay zekayı askeri alanda kullanma planları yapan Pentagon bu alanda esas alınacak yeni etik ilkeleri kabul etti.

Konuya ilişkin Bakan Mark Esper şunları söyledi:

“Müttefiklerimizle ve partnerlerimizle birlikte yapay zeka kullanımını hızlandırmalı, stratejik hedeflerimizi desteklemek için yapay zekanın ulusal güvenlik alanında kullanılmasında lider olmalı ve geleceğin savaş muharebelerinde galip gelip uluslararası düzeni korumalıyız.”

Esper, yapay zeka teknolojilerinin askerlerin sorumluluklarını ve yasalar karşısındaki tutumlarını etkilememesi gerektiğinin altını çizdi.

Yeni ilkeler, insanların hedefleri bulmak için yapay zeka sistemlerini kullanırken uygun karar ve dikkat düzeylerine uymalarını talep ediyor. Otomatik sistemler tarafından alınan kararların izlenebilir ve teste tabi olması gerektiği de söz konusu ilkeler arasında yer alıyor.

Pentagon, yakın hava muharebesinde yapay zekayı etkin şekilde kullanmak için geçen yıl ‘Hava Muharebesi Gelişim’ programını uygulamaya koymuştu