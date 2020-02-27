Pentagon’dan bomba itiraf: ABD’nin üstünlüğü zayıfladı!

Sputnik’te yer alan habere göre Mark Milley, ABD ordusunun eskiden olduğu gibi bugün de askeri caydırıcılığı sağlamaya, ülkeyi potansiyel düşmanlardan korumaya ve müttefiklerini desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Temsilciler Meclisi oturumunda konuşan Milley, “Bununla birlikte, rekabet üstünlüğümüz zayıflamış durumda, hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın. Çin ve Rusya, ABD ve müttefiklerini aşmak ve dünya çapında etkilerini artırmak için askeri kabiliyetlerini güçlendiriyorlar” dedi.

Daha önce ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Temsilciler Meclisi’ne sunduğu yazılı ifadede, Rusya’nın NATO’yu zayıflatma niyeti ve Moskova’nın olası ‘bölgesel hakimiyeti’ konusunda endişeli olduğunu dile getirmiş, Rusya’nın artan askeri potansiyeli ve son zamanlarda ortaya çıkan hipersonik silahlarının, NATO ittifakını zayıflatma niyetleri hakkındaki endişelerini doğruladığını vurgulamıştı.

Rusya’nın Washingon Büyükelçisi Anatoliy Antonov ise, Moskova’nın silahlanma yarışı veya askeri hakimiyet sağlama çabası içinde olmadığını belirtmiş, ancak silahlı kuvvetlerinin uluslararası güvenliğin önemli bir faktörü olduğunun altını çizmişti.

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