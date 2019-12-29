Pentagon’dan Iraklı Şii milis gruba ‘savunma amaçlı hava saldırısı’ açıklaması

IŞİD’le savaşın kilit organizasyonu Haşdi Şabi’ye yönelik ABD ve İsrail’e mal edilen saldırıların tırmandığı dönemde ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) açıklama geldi.
Pentagon, ABD ordusunun Haşdi Şabi’nin içindeki en güçlü gruplardan Kata’ib Hizbullah’la bağlantılı Irak’ta üç, Suriye’de iki yere saldırı düzenlediğini duyurdu.
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman’ın açıklamasında şöyle denildi:
“ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine evsahipliği yapan Irak üslerine yönelik tekrarlanan Kata’ib Hizbullah saldırılarına karşılık olarak, ABD güçleri tam isabet güden savunma amaçlı hava saldırıları düzenledi. Hava saldırıları, Kata’ib Hizbullah’ın gelecekte koalisyon güçlerine saldırma becerisini azaltacaktır.”