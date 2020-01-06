Pentagon’dan ‘Mektup’ Açıklaması: ‘Irak’tan Çekilmiyoruz’

ABD’nin Irak’taki askerlerini çekeceği imasında bulunan bir mektup kafaları karıştırdı. Mektubun taslak olarak hazırlandığını ve dolaşıma girmesinin bir hata olduğunu belirten Pentagon yetkilileri “ABD Irak’tan çekilmiyor” mesajını verdi.

ABD ve İran arasında tırmanan gerilimde Irak parlamentosu ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasını öngören ancak bağlayıcı olmayan bir karar almıştı. Reuters haber ajansı, ABD liderliğindeki IŞİD’le Mücadele Koalisyonu tarafından Irak Savunma Bakanlığı Ortak Görev Gücü’ne hitaben yazılan bir mektubu haberleştirdi.

Iraklı bir askeri kaynağın ve ABD Savunma Bakanlığı’ndan da bir yetkilinin doğruladığı mektupta Irak parlamentosunun almış olduğu bu karara atıfta bulunuldu, bölgedeki ABD askerlerinin önümüzdeki gün ve haftalarda yeniden konumlandırılacağı, bu sırada da helikopter hareketliliği olacağı belirtildi. ABD’li Tuğgeneral William Seely’nin isminin bulunduğu mektupta “Egemen bir ülke olarak ülkeden ayrılmamıza yönelik almış olduğunuz karara saygı duyuyoruz” ifadesi de yer aldı.

“Irak’tan çekilmiyoruz. Nokta”

Mektubun doğru olup olmadığı önce ABD Savunma Bakanı Mark Esper’a soruldu. Mark Esper, “(Mektubun) Nereden geldiğini öğrenmeye çalışıyoruz. Ancak Irak’tan ayrılma yönünde alınan bir karar yok. Nokta” ifadelerini kullandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de söz konusu mektupta ıslak imzanın olmadığına dikkat çekti.

“Mektupta ıslak imza yok, kötü yazılmış”

CENTCOM komutanıyla görüşen Mark Milley mektubun yol açtığı karmaşaya açıklık getirdi. Mektubun taslak olarak hazırlandığını, dolaşıma sokulmaması gerektiğini belirtti.

Mektubun kötü yazıldığını söyleyen ABD Genelkurmay Başkanı, imzasız taslak metnin aslında bölgede asker hareketliliğinin artacağına dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi. Mektupta çekilme imasının bulunduğunu ancak bunun bölgedeki durumu yansıtmadığını vurgulayan Milley Irak’tan çekilme planlarının olmadığının da altını çizdi.