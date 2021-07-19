Pentagon’dan Rusya’nın hipersonik seyir füzesi denemesiyle ilgili yorum: İstikrarsızlaştırıcı faktör

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın geliştirdiği yeni hipersonik füzelere dair yorumda bulundu.

Kirby, bugünkü basın brifinginde, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in açıklamalarını biliyoruz. Açıklamalarıyla ilgili ayrıntılara girmeyeceğim veya analizde bulunmayacağız. Ancak Rusya’nın yeni hipersonik sistemlerinin potansiyel olarak istikrarsızlaştırıcı bir faktör olduğunu ve nükleer başlıklarla uyumlu sistemler olduğu için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtmek önemli” ifadelerini kullandı.

Kirby, “ABD, yalnızca nükleer olmayan başlıklara sahip hipersonik saldırı sistemleri geliştiriyor” dedi.

Rusya, dün Tsirkon hipersonik seyir füzesinin yeni bir denemesini gerçekleştirmişti.

Deneme sırasında Tsirkon füzesinin, fırlatıldığı noktanın 350 kilometre uzağındaki kara hedefini vurduğu belirtilmişti.