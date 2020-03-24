Pep Guardiola’dan corona virüsü ile mücadeleye yardım!

Futbolcuğulunda Barcelona’nın altyapısında yetişen ve teknik direktör olarak da kulüpte önemli başarılara imza atan Manchester City Menajeri Pep Guardiola, corona virüsü ile mücadeleye maddi yardımda bulundu.

Guardiola’nın corona virüsü ile yoğun bir mücadele veren İspanya’nın Barcelona şehri için 1 milyon Euro’luk bağışta bulunduğu belirtildi. İspanyol teknik adamın bu bağışının Barcelona Tıp Koleji ve Angel Soler Daniel Vakfı arasında paylaştırdığı da belirtildi.

Avrupa’da İtalya’dan sonra corona virüsünün en çok etkili olduğu ülke olan İspanya’da enfekte olan kişi sayısı salı gecesi 39 bin 885 olarak açıklandı. İspanya’da 2 bin 808 kişi ise hayatını kaybetti.