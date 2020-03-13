Perakende satış hacmi endeksleri

ANKARA (AA) – Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ocak ayında yıllık bazda yüzde 9,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2020'ye ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 0,8 düştü. Bu dönemde, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 azalırken otomotiv yakıtı satışları yüzde 1 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ocakta yıllık bazda yüzde 9,6 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 yükseldi.

– Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 arttı. Aynı dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 23,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 18,9 artış gösterdi.

Perakende ciro, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1 azaldı.