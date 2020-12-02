Perakende sektörü firesiz çıkış için destek bekliyor

Coronavirüs salgınında 30 bini aşan günlük vaka sayılarıyla Türkiye, tam olmasa da ikinci kısmi kapanma dönemine girdi. Önceki akşam açıklanan bir dizi tedbir kapsamında perakende sektöründe de doğrudan düzenlemelere gidildi.

Alışveriş merkezlerine (AVM) girişlerde HES kodu zorunluluğu getirilirken, 12 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde ziyaretçi kabul edileceği belirtiliyor. Hafta sonu uygulanacak tam sokağa çıkma yasağı ile vaka sayılarının önemli ölçüde azalması beklenirken, ilk dalgayı yedek akçe ile geçiren perakende sektörü ikinci dalgayı fire vermeden geçirebilmek için ek destekler talep ediyor.

ARALIK KAYBEDİLDİ

Yeni kısıtlamalara dair açıklamalarda bulunan Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, 19 Mart’taki kapanma ile 1 Aralık itibarıyla devreye giren karantina süreci arasında fark olduğuna dikkat çekti. Bugüne kadar devlet destekleri ve yedek akçelerle gelen sektörün, en önemli ay olan aralığı kaybettiğine dikkat çeken Öncel, şöyle devam etti:

“Cadde mağazalarında en az yüzde 50 kira indirimi, AVM’lerde ise ciro kirasına geçilmeli. KDV’nin ve stopajın nisana kadar sıfırlanması önemli. Kısa çalışma ödeneği hayata geçti, kurye sistemlerine teşvik verilmesi gerekiyor. Bu düzenlemeler olmazsa olmaz. Perakende sektöründen çok fazla fireler olacağı açık. Çünkü ilk dönem olan 19 Mart ile bu dönem arasında dağlar kadar fark var. Yedek akçeden hiçbir şey kalmadı ve bu markaları tekrardan oluşturmak mümkün değil.”

ALIŞVERİŞ SÜRÜYOR

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş da, birinci dalgadan sonraki açılmada gelen cirolarla bir miktar kendilerini toparladıklarını belirtti. Altaş, “Şu an müşterilerimiz sabah 8 akşam 10 içinde ihtiyaçları için alışverişe devam ediyor. AVM’lerde 12 metrekarede 1, perakendede ise 8 metrekarede 1 kişi mağaza içinde olabilecek” dedi.

AVM’LER KONKORDATO VE İFLASLARI ENGELLEDİ

Perakendecilerle kira görüşmelerinin bire bir olarak devam edeceğini kaydeden Hüseyin Altaş, “Cirosu çok artana kira indirimi vermeye gerek yok ancak cirosu azalana da bunu vermek lazım. Uygulamanın iyi sonuçları olduğu görüldü. Avrupa’daki gibi iflas ve konkordato yaşanmadıysa bunun sebebi biziz” diye konuştu.

HER 4 KİŞİDEN 3’ÜNE GÖRE 15 GÜNLÜK TAM KAPANMA ŞART

Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında önceki gün bir dizi yeni tedbirler gündeme gelirken, toplumda her 4 kişiden 3’ü en az 15 günlük tam kapanma uygulanmasını istiyor. Ipsos’un araştırmasında toplumun yüzde 68’i paket servise geçiş uygulamasını doğru bulduğunu belirtirken, her 10 kişiden 4’ü AVM ve kuaför ile berberlerin salgınla mücadele kapsamında tümüyle kapatılması gerektiğini savunuyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik, “Her 4 kişiden 3’ü salgının hızının ancak 2 hafta sürecek tam bir kapanma ile kesilebileceğine inanıyor. Bu tedbirin ekonomi üzerinde olumsuz etkileri olacağı muhakkak ancak günlük 30 binleri bulan ve her gün de artarak ilerleyen vaka sayısı karşısında toplumun gördüğü çözüm bu gibi” yorumunu yaptı.