Perakende sektörü için güç birliği

Trendyol, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile Türk perakende sektörünü desteklemek için iş birliğine imza attı.

Sozcu.com.tr

Trendyol Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyelerine; etkili pazarlama faaliyetlerinden vade sürelerini kısaltmaya dönük düzenlenmelere kadar birçok imkan sunacak. Ayrıca Trendyol, BMD üyeleriyle birlikte tüm satıcıların ödeme vadelerini Kasım ayı boyunca 14 gün olarak düzenleyecek.

FİNANSMAN, PAZARLAMA VE EĞİTİM DESTEĞİ

Trendyol, iş birliği kapsamında perakendecilere erken ödeme yaparak nakit akış desteği sağlayacak.

Platform, güçlü pazarlama desteğiyle de satıcıların ürünlerini daha fazla müşteriye ulaştırmalarını sağlayarak satış hacimlerini artırmayı hedefliyor.

Trendyol aynı zamanda BMD’yle birlikte Trendyol Akademi’deki eğitimleriyle perakendecilere e-ticaret operasyonları, satış arttırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı alanda gelişim olanağı sunacak.

Perakendeciler, Trendyol Akademi’de 350’den fazla eğitime ve içeriğe ulaşabildiği gibi canlı yayınlara ve konferanslara da ücretsiz olarak katılabilecek.

‘ÜLKE EKONOMİSİNE POZİTİF KATKI’

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, konuyla ilgili olarak “Pazaryerimizde giyim, elektronik, ev-mobilya, kozmetik olmak üzere 4 farklı sektörden toplam 152 BMD üyesi firmanın 200’ü aşkın markasına ev sahipliği yapıyoruz. Bu iş birliği sayesinde perakende sektörünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Böylece sektörün büyümesini desteklerken, ülke ekonomimize de pozitif katkı sağlayacağız” dedi.

Çetin, şöyle devam etti: “Trendyol büyük bir ekosistem. Satıcılarımızın platformumuz üzerinden yürüttükleri operasyonları için yüzbinlerce kişi çalışıyor. Kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde de yüz binlerce kişiye iş olanağı sağlıyoruz. Böylece doğrudan ve dolaylı, ekonomimize toplam 1,1 milyon kişilik istihdam katkısı yapıyoruz. 2023’te bu rakamı 2,4 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin de önündeki önemli hedeflerinden olan e-ihracat bizim de temel önceliğimiz. Kurmaya başladığımız altyapılarla, ülkemizin döviz gelirlerinin artışına yaptığımız katkı her geçen gün artacak. Avrupa’daki müşterilerimize yönelik olarak Trendyol’u Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık olmak üzere 27 ülkede açtık. Türkiye’de üretilen ürünleri tüm dünyaya ulaştırıyoruz.”

’14 GÜN VADE OLUMLU YANSIYACAK’

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Üyemiz ve Türkiye’nin en büyük pazar payına sahip e-ticaret platformu Trendyol ile markalarımızı birbirine daha yakınlaştırmak ve iş birliğini geliştirmek için mutabakat sağladık. Şu an için en öncelikli adım olan 14 gün ödeme vadesi gibi önemli bir girişim markalarımıza ve sektördeki tüm perakendecilere çok önemli bir finansman fırsatı olacaktır. Kasım ayında markalarımız ve Trendyol’un karşılıklı büyüme hamleleri hiç şüphesiz önümüzdeki aylara daha da olumlu yansıyacaktır” dedi.

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