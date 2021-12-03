Perakendeci gelecek 3 aydan da umudunu kesti

TEPAV verilerine göre, geçen 3 ayda işlerinin azaldığını belirten perakendecilerin oranı ekim ayında yüzde 45 iken kasım ayında yüzde 54’e çıktı. Gelecek 3 ayda işlerinde kötüleşme beklediğini belirten perakendecilerin oranı ise ekimde yüzde 42 iken kasımda yüzde 49’a yükseldi.

Sozcu.com.tr

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) açıkladığı Perakende Güven Endeksi (TEPE), perakende güvenindeki düşüşün sürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre, TEPE, Kasım 2021’de bir önceki aya göre 2,6 puanlık azalış, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 1,7 puanlık artışla -10,3 puan değerini aldı.

TEPE’nin geçen aya kıyasla azalışında, geçen 3 ayda işlerin durumu ve gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergelerindeki kötüleşmenin etkili olduğu belirtildi.

TEPE anketi kapsamında, geçen 3 ayda işlerinin azaldığını belirten perakendecilerin oranı ekim ayında yüzde 45 iken kasım ayında yüzde 54, gelecek 3 ayda işlerinde kötüleşme beklediğini belirten perakendecilerin oranı ise ekim ayında yüzde 42 iken kasım ayında yüzde 49’a yükseldi.

SATIŞ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi bir önceki aya ve yıla kıyasla geriledi.

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Kasım 2021’de -22,9 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 5,8 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 25,0 puan azaldı.

Öte yandan, perakende güveni en fazla “tekstil, hazırgiyim ve ayakkabı” sektöründe arttı.

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında, Kasım 2021’de, geçen yılın aynı dönemine göre “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı”, “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” ve “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)” sektörlerindeki değişim ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

“Motorlu taşıtlar”, “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” ve “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” sektörleri ortalamanın altında değer aldı.

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