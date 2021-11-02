Perakendecilerden ‘fahiş fiyat’ cezalarına tepki

Rekabet Kurumu’nun zincir marketlere verdiği idari para cezasına yönelik yazılı bir açıklama yayınlayan Gıda Perakendecileri Derneği, kararı ‘ekonomik kayıp’ olarak nitelendirdi. Açıklamada, “Fahiş fiyatlama yapıldığı kabul edilemez. Üyelerimiz yargı yolu dahil tüm haklarını kullanacaklar” denildi.

Sozcu.com.tr

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), Rekabet Kurumu’nun (RK) zincir marketlere verdiği idari para cezalarına yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

GPD’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, “Her biri ülke ekonomisi için önemli bir değer olan üyemiz zincir marketlerin tüketici faydasına sürdürdükleri çalışmaların rekabet ihlali olarak değerlendirilmesi ve çok yüksek cezalara maruz bırakılması bir ekonomik kayıp olarak görülmelidir” ifadelerine yer verildi.

‘YARGI YOLU DAHİL HER HAKLARINI KULLANACAKLAR’

Açıklamada, GPD üyesi zincir marketlerin söz konusu karar neticesinde gerekli aksiyonları alacakları da vurgulandı.

“Rekabet Kurumu’nun kararını üzüntüyle karşılamaktayız” denilen açıklamada, Özellikle pandemi sürecinde üyemiz zincir marketlerin her bir ürünü en uygun fiyatla tüketiciye eriştirmek yönünde canla başla verdiği mücadelenin, fahiş fiyatlama yapılması şeklinde karşılık bulması kabul edilemez” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Rekabet Kurumu’nun nihai kararı sonucunda belirlenen idari para cezaları konusunda üyemiz zincir marketler yapılan tespitlere karşı haklarını aramaya devam edecekler, yargı yolu dahil olmak üzere tüm haklarını kullanacaklardır.”

İlginizi Çekebilir BİM ve Şok’tan cezalara tepki: Dava açacaklar İlginizi Çekebilir Migros: Cezanın iptali için dava açacağız İlginizi Çekebilir Rekabet Kurumu’ndan 5 zincir markete ve yağ şirketine ceza