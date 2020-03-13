Perakendecilerden “Haksız fiyat artışlarını kabul edemeyiz” açıklaması

İSTANBUL (AA) – Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, "Modern perakendeciler olarak yoğun rekabet koşullarında çalışan, bu koşullar altında tüketici ihtiyaçlarını en uygun şartlarda karşılayan işletmeleriz. İçinde bulunduğumuz dönemde bazı ürün gruplarında maalesef haksız yere fiyat artırma talepleriyle karşı karşıya geliyoruz, bunu kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

GPD'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs vakası tespitinin ardından özellikle marketlerde yoğun tüketici ilgisi yaşandığı, alınan önlemler neticesinde ihtiyaçların karşılanmasında sıkıntı yaşanmadığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aykaç, halk sağlığını yakından ilgilendiren ve global etkilerinin çok açık görüldüğü böyle bir ortamda suistimallere göz yumulmaması gerektiğini belirterek, tüm kaynaklarını seferber eden Ticaret ve Sağlık bakanlıklarının sürdürdüğü kontrol ve denetimlere her türlü desteği verdiklerini aktardı.

– "Halkımızın ihtiyaçlarını sorunsuz ve haksız fiyat artışı olmadan karşılamayı amaçlıyoruz"

Operasyonel önlemlerle tüm marketlerin verimliliğini artırarak fiyat artışı olmadan hizmet etmeyi hedeflediklerini aktaran Aykaç, ihtiyaçların yoğunlaştığı bu dönemde fırsatçılık yapmaya yönelenlerin gerekli mercilerce tespit edilmesi gerektiğini kaydetti.

Aykaç, "Modern perakendeciler olarak yoğun rekabet koşullarında çalışan, bu koşullar altında tüketici ihtiyaçlarını en uygun şartlarda karşılayan işletmeleriz. İçinde bulunduğumuz dönemde bazı ürün gruplarında maalesef haksız yere fiyat artırma talepleriyle karşı karşıya geliyoruz, bunu kabul edemeyiz. Perakendeciler ve üreticiler bu süreçte omuz omuza yol alırken amacımız, tüm halkımızın ihtiyaçlarını sorunsuz ve haksız fiyat artışı olmadan karşılayabilmektir." değerlendirmesinde bulundu.

– "Maske temininde yüksek fiyatlar yüzünden sıkıntı yaşıyoruz"

Global ekonomideki dalgalanmalarla ve ham madde sıkıntılarıyla ilişkili olarak özellikle ithalata bağlı ürünlerdeki fiyat artışı taleplerinin ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Aykaç, tamamen yurt içi kaynaklarla üretimi yapılan ürünlerde fiyat artışı taleplerine karşı hızlıca önlem alınması gerektiğini, bu doğrultuda özellikle Ticaret Bakanlığı ile yakın temasta bulunacaklarını kaydetti.

Temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra, ilk etapta yoğun ilgi gösterilen ve talebin artacağının öngörüldüğü kolonya, çamaşır suyu, sıvı sabun gibi ürünlerin fiyatlarında artış talebinin geldiğini kaydeden Aykaç, "Alkol ham maddesinde sıkıntı yaşanabilir. Devletimizin akaryakıt formülasyonunda yaptığı değişiklikle bir miktar rahatlama sağlanabilir, ancak uzun dönemde daha etkin kontrollerle tüketicimizin zor duruma düşmesinin önüne geçilmelidir." ifadelerini kullandı.

Maske temininde de yüksek fiyatlar yüzünden sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Aykaç, "Bakanlarımızın açıklaması doğrultusunda üreticilerimizi sağduyuya çağırıyoruz. Öncelik halk sağlığımızın korunması olmalı, ihtiyaçların karşılanmasından sonra diğer satış kanallarına ağırlık verilmelidir." açıklamasında bulundu.

– "Çalışanlarımızın sağlığı bizler için çok önemli"

Aykaç, tüketici ihtiyaçlarının karşılanması kadar sektör çalışanlarının sağlığının büyük önem taşıdığını, gerek fiziksel koşullar gerekse hijyen açısından tüm çalışma koşullarının uygun hale getirildiğini belirtti.

Çalışan sağlığının korunması konusunda uzman kurum ve kuruluşlarla sürekli görüş alışverişinde bulunduğunu bildiren Aykaç, baştan beri çalışmalarını takdir ederek görüşlerine büyük önem verdikleri Bilim Kurulu'ndan da bu çerçevede görüş talep ettiklerini anlattı.

Yurt genelinde 425 binden fazla kişiye iş olanağı sağlayan bir sektör olduklarını kaydeden Aykaç, operasyonların yürütülmesini sekteye uğratmayacak şekilde çalışan haklarının korunacağını da aktardı.

Galip Aykaç, stokların yeterli olduğunu ifade ederek, vatandaşların panik olmadan gerçek ihtiyaçlarını temin etmelerini, tedarik zincirini olumsuz etkileyecek davranışlardan kaçınmalarının öneminine değindi.