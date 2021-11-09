Perakendecilerin Rekabet Kurumu’na tepkisi sürüyor

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Rekabet Kurumu’nun 5 büyük gıda perakendecisine verdiği ceza ilgili yaptığı açıklamada çalışmalarının rekabet ihlali olarak değerlendirilmesinin haksız olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

Perakendeciler, Rekabet Kurumu’nun zincir mağazalara verdiği rekabeti ihlal cezasına tepki göstermeye devam ediyor.

Son olarak, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), Gıda Perakendecileri Derneği (GPD), Tescilli Markalar Derneği (TMD), Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) ve Zincir Mağazalar Derneği’nin (ZMD) üye olduğu Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) cezaya tepki gösterdi.

Açıklamada, zincir marketlere verilen rekabet ihlali cezasıyla ilgili olarak, “Üyemiz zincir marketlerin tüketici faydasına sürdürdükleri bu çalışmaların rekabet ihlali olarak değerlendirilmesinin haksız bir uygulama olarak değerlendirilmekte olduğunu ifade etmek isteriz” ifadelerini kullandı.

“HAKSIZ BİR UYGULAMA”

Federasyondan yapılan açıklamada zincir marketlerin tüketici faydasına sürdürdükleri çalışmaların rekabet ihlali olarak değerlendirilmesinin, ticareti düzenleyen tüm mevzuata uyumlu olarak operasyonlarını yürüten ve bunu ilke olarak belirleyen TAMPF üye dernekleri tarafından haksız bir uygulama olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Çoğu halka açık yapıda olan ve tüm kazançlarını yine ülke içindeki yeni yatırımlar için kullanan, sürekli yeni istihdam ve ekonomik değer yaratan işletmelerin, hedef gösterilerek cezalandırılmasının ülke ekonomimize yarardan çok zarar getireceğinden endişe duyuyoruz” denildi.

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