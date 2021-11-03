Perakendede satış ümidi azaldı, zam beklentisi arttı

TEPAV’ın 2021 Ekim verilerine göre, perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentileri aylık 3, yıllık 16,8 puan azaldı. Gelecek 3 aya ilişkin satış fiyatlarındaki artış beklentisi de aylık 6,3 puan artarken, yıllık 22,6 puan yükseldi.

Sozcu.com.tr

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), 2021 Ekim’de perakende güvenindeki toparlanmanın hız kestiğini; satış beklentisi azalırken, fiyat artış beklentisinin arttığını açıkladı.

TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE), Ekim 2021’de bir önceki aya göre 1 puan azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 5,3 puanlık arttı ve -6,5 puan değerini aldı.

TEPE’nin geçen yıla kıyasla artışında, geçen 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki iyileşme ile mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğuna yönelik değerlendirmelerin artması etkili oldu.

Ancak, perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi bir önceki aya ve yıla kıyasla geriledi.

Gelecek 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Ekim 2021’de -15,4 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 2,9 puan, bir önceki yılın aynı ayına göre 16,8 puan azaldı.

Gelecek 3 aya ilişkin satış fiyatlarındaki artış beklentisi de aylık 6,3 puan artarken, yıllık 22,6 puan yükseldi.

YÜZDE 42,5’İ İŞLERİNDE KÖTÜLEŞME BEKLİYOR

Ekim 2021’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 16,3’ü önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 42,5’i işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 41,2 oldu.

Diğer yandan, perakende güveni en fazla “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektöründe arttı.

Bu sektörü “motorlu taşıtlar”, “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı”, “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” izledi.

GÜVEN AKDENİZ’DE VE BATI MARMARA’DA AZALDI

Perakende güveni en çok Orta Anadolu Bölgesi’nde arttı.

Perakende güvenine bölgeler itibarıyla bakıldığında, Ekim 2021’de, geçen yılın aynı dönemine göre Orta Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da 10 puanın üstünde artışlar gerçekleşirken, Batı Anadolu, Ege, Doğu Marmara, İstanbul ve Batı Karadeniz bölgelerinde artışlar daha düşük oldu ve Akdeniz, Batı Marmara, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu bölgelerinde ise azaldı.

En fazla azalış -14,0 puan ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşandı.

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