Perakendede virüs sancısı

Koronavirüs salgını Çin’den sonra en büyük etkiyi Avrupa’da gösterirken, rotasını son 3 yıldır yurtdışına kıran Türk perakendecisi, içeride zaruri alışverişlere, dışarıda karantinaya takılıyor.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından sadece “zaruri”, acil ve temel ihtiyaçlara odaklanan tüketici ayağını alışveriş merkezlerinden (AVM) kesti.

Son 2 günde satışlar yabancı kartlarda yüzde 40 oranında düşerken, yerli ve yabancıya yapılan satışlar ise yüzde 30 civarında azaldı. İçeride bu kaybı yaşayan ve 2020 için 1000 mağaza hedefleyen perakende yatırımcısının önüne yurtdışında ise İtalya başta olmak üzere Avrupa’da yaşanan karantina vakaları çıktı.

Şimdilik mağazalara ürün göndermekte sorun yaşamadıklarını açıklayan Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, “İlerleyen dönemlerde Almanya, İtalya, Fransa ve ABD gibi ülkelerdeki karantina uygulamaları ve sorunlar nedeniyle depolar kapanabilir. Bu durumda mallar gemilerde kalacak. Şu anda dünyada da çok yeni bu.

Bugün kamyona koysanız 10 gün sonra gidiyor ürün. Bütün lojistikçiler karantinada, çalışmıyor. Bu zincirleme olarak gerçekleşecek ve karantina nedeniyle gemilere yüklemelerde maliyet artışı bekliyoruz” bilgisini verdi.

SEVKİYATLAR TÖKEZLİYOR

Sektörün yeni hedeflerini belirlediği “Markalı İhracat Zirvesi 2020”de sorularımızı yanıtlayan Sinan Öncel, Türk markalarının İran ve Irak’ta 350 mağazasının olduğunu ve sevkiyatların tökezlediğine işaret etti.

* BMD üyeleri olarak 125 ülkede 5 bin mağaza ile faaliyet gösterdiklerini ve küresel dalgalanmaların sektörü de etkilediğini belirten Öncel, hammadde tedarikindeki eksiklikler, siparişlerin iptalleri ve sevkiyatlardaki gecikmenin engel oluşturabileceğini söyledi.

* Yabancı kartlarla alışverişte önemli düşüş başladığını belirten Öncel, “Maalesef Nevruz ve Paskalya’yı kaybettik. Yabancıların alışveriş yaptığı yerlerde başlayan düşüşler yüzde 30’lardaydı, bazı noktalarda yüzde 40’a kadar ulaştı. Toplam düşüş yüzde 25-30” dedi.

Kira düzenlemesi için toplanacak

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş ise koronavirüse karşı AVM’lerin hem ekonomik hem de sağlık anlamında bir dizi tedbir alındığını anlattı.

* Sağlık Bakanlığı’ndan sertifikalı dezenfektasyon şirketlerinin akşamları AVM’leri dezenfekte ettiğini anlatan Altaş, Cumartesi günü kiraların durumuna ilişkin bir çalıştay yapıyoruz.

* Bizim de AYD üyeleri olarak 15 milyar dolar kredi borcumuz var. Biz de bankalarla ilgili AVM borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yardım istiyoruz dedi.