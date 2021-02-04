İSTANBUL (AA) – Beykoz Kundura'nın sanat ve düşünce programı KunduraLab'ın konsept ve pratik geliştirme programı PerformLab'a başvurular başladı.

Türkiye'den performans alanında işler üretmeye ilgi duyan ve bu alanda deneyimi olan tüm sanatçılara açık olacak etkinliğin başvuruları 1 Mart'a kadar devam edecek.

Programa başvuruları değerlendirecek jüri üyeleri arasında araştırma ve sanatsal üretimlerini performans alanında sürdüren Ayşe Draz, sanatçı, küratör ve Productiehuis Theater Rotterdam'in Sanat Koordinatörü Melih Gençboyacı, performans sanatları küratörü ve yapımcısı Pelin Başaran ve Beykoz Kundura'nın küratörlüğünü yapan kültür sanat direktörü S.Buse Yıldırım'ın yer alıyor.

Farklı alanlardaki pratiklerine performansı da dahil ederek çalışmalarını çeşitlendirmek isteyen sanatçılara yeni yaratım araçları ve perspektifler kazandırmayı amaçlayan PerformLab'e seçilecek 10 sanatçı, 29 Mayıs – 6 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak atölyeye katılımcı olarak davet edilecek.

beykozkundura.com adresi üzerinde başvurulacak programın sonuçları 22 Mart'ta açıklanacak.