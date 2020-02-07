Perihan Kövenç hayata gözlerini yumdu

Duyurduğu ölüm haberleri nedeniyle ‘Felaket tellalı’ olarak adlandırılan ses sanatçısı Onur Akay, 94 yaşındaki Perihan Kövenç’in hayatını kaybettiğini açıkladı. Sanatçının son dönemlerini huzur evinde geçirdiğini belirten Akay, “Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Perihan Kövenç’i, 94 yaşında kaybettik. 46 sene TRT mikrofonlarından dinleyicisine seslenen Kövenç, hayatının son dönemlerini huzur evinde geçirmiştir. 6 Şubat Perşembe günü hayatını kaybeden sanatçımız, aynı gün ikindi namazına müteakip İstanbul Karacaahmet Şakirin Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı ve Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Nur içinde yatsın inşallah” ifadelerini kullandı.

PERİHAN KÖVENÇ KİMDİR?

1926 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Perihan Kövenç, 1950 yılında TRT İstanbul Radyosu’nun sınavlarını kazanarak, 1996 yılına kadar TRT mikrofonları aracılığıyla dinleyicileri ile buluştu. Kövenç, unutulmaz şarkıların bestekârı Sadettin Kaynak’ın film için hazırladığı birçok şarkısını da yorumladı ve çok sayıda plak çalışması da yaptı.