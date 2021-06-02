Perinçek: Bana suikasti Dervişoğlu planladı

Perinçek, geçen hafta Ulusal Kanal’da katıldığı yayında, 1998’de kendisine suikastin planlandığını iddia ederek, şöyle dedi:

“İbrahim Şahin Muzaffer Tekin’le birlikte, İşçi Partisi’nin İstanbul İl Başkanlığı’na geldi. Bir kağıt aldı, ondan sonra üzerine dedi ki, size suikast yapan şahıs dedi ve yazıp bana verdi ve ben onu sakladım. Bana bir suikast yapılmıştı, İzmir’den bir grup Ankara’ya getirildi bir minibüsle. Ve bana suikast planlayan şahıs şu an İyi Parti’de milletvekili.”

Dün SÖZCÜ’nün sorusu üzerine Perinçek, 2006’da kendisini ziyaret eden eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin’in “İzmir MHP Musavat Dervişoğlu / MİT’in kadrolu elemanı” şeklinde pusula yazıp verdiğini söyledi. Bu suikastin 1998 yılı için planlandığını savunan Perinçek, cezaevine girdiği için tasarıdan vazgeçildiğini iddia etti. Perinçek ayrıca, suikast için İzmir’den bir grubun Ankara’ya getirildiğini öne sürdü.

“ADIMI VERİRSE DAVA AÇACAĞIM”

SÖZCÜ’nün ulaştığı Dervişoğlu ise aynı iddianın Ergenekon Davası’nda da gündeme geldiğini söyledi. Dervişoğlu, “O tarihte basın toplantısında izah ettim. Savcıları göreve davet etim. Kendisini mahkemeye vereceğimi söyledim” dedi.

Adını açıkla zikrettiği takdirde dava açacağını ifade eden Dervişoğlu, şunları söyledi:

“Google’a girin. “Doğu Perinçek’e suikast” diye yazın. Bu arkadaşa suikast yapmayan kalmamış. Kaşif Kozinoğlu, Mehmet Eymür, Mehmet Ağar, ben, daha niceleri… Oğluna da karısına da suikastten bahsediyor. Bu duruma göre ya paranoyaktır ya da suikast paratoneridir. Demek ki çok şanslı da bir adam. Hep işini yarım bırakanlara rastlıyor. (Gülüyor) Ben itibar etmiyorum. Adımı telaffuz ederse dava açacağım. Kendisi muteber olmayan adamın zannı muteber değildir.”

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